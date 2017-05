Adrian Alui Gheorghe, invitat la Festivalul Internațional de Poezie București, ediția a VIII-a

A început de miercuri, 15 mai, în Capitală, Festivalul Internațional de Poezie București, ediția a VIII-a. Organizat de Primăria Municipiului București, Muzeul Național al Literaturii Române din București și Ministerul Culturii și Identității Naționale, la care participă tot ce are mai bun poezia românească actuală, alături de poeți reprezentativi de pe toate continentele. Pentru Gala care încheie festivalul, de duminică 21 mai, a fost invitat să participe și scriitorul Adrian Alui Gheorghe, alături de Dinu Flămând, Caius Dobrescu, Denisa Comănescu, Gellu Dorian, Marian Drăghici, Horia Gârbea, Liviu Ioan Stoiciu, Lucian Vasilescu, George Vulturescu. Gala finală, care se va desfășura la sediul Muzeului Literaturii Române, moderată de Ioan Cristescu, directorul MLR și de scriitorul Ioan Groșan, are ca invitat special pe poetul american Yusef Komunyakaa. Fondul muzical va fi asigurat de cunoscutul cvartet Chromatic , care are în componență pe Iuliana Ghiduc (vioara 1), Salome Torge (vioara 2), Ovidiu Achim (violă), Emese Achim (violoncel). (Z.C.)