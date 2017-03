Acumularea de apă Piatra Neamț va fi golită pentru înlocuirea grătarelor de la hidrocentrală

Instituția prefectului a fost înștiințată, în cursul lunii trecute, de către SC Hidroelectrica SA Sucursala Hidrocentrale Bistrița, cu privire la două lucrări ce urmează a fi efectuate, în perioada martie-aprilie a.c., și anume:

– lucrarea de înlocuire a unor secțiuni de grătare la camera de încărcare a hidrogeneratorului nr.2 la Centrala Hidroelectrică (CHE) Piatra Neamț;

– lucrări de retehnologizare a CHE Piatra Neamț.

Având în vedere faptul că executarea primei lucrări necesită golirea acumulării Piatra Neamț, ceea ce poate genera efecte în rândul populației, Instituția prefectului s-a implicat în problema demarării lucrărilor.

Astfel, imediat după înștiințare, Instituția prefectului a organizat două întâlniri cu reprezentanți ai SC Hidroelectrica SA, Sucursala Hidrocentrale Bistrița, Administrației Bazinale de Apă Siret Bacău, Consiliului Județean, Primăriei municipiului Piatra Neamț, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Agenției de Protecție a Mediului, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Compania Județeană APASERV, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, SC Petrocart SA.

S-a discutat despre necesitatea executării lucrărilor, având în vedere multitudinea defectelor specifice înregistrate în ultima perioadă, cât și motivat de faptul că lipsesc o parte din barele grătarelor de la camera de încărcare a hidrogeneratorului nr.2, fapt ce favorizează accesul unor elemente plutitoare sau aflate în imersie, de dimensiuni mari, în circuitul hidraulic al hidrogeneratorului, ceea ce ar putea produce defecțiuni ale echipamentelor.

Totodată au fost discutate atât condițiile de demarare a lucrărilor – obținerea tuturor avizelor necesare, inclusiv de la custodele ariilor protejate – cât și cele de efectuare a lucrărilor propriu zise – golirea acumulării Piatra Neamț, pentru lucrarea de înlocuire a unor secțiuni de grătare la camera de încărcare a hidrogeneratorului nr.2 la Centrala Hidroelectrică.

De asemenea acest subiect a fost dezbătut și în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din data de 21 februarie.

„Pe această tema am avut mai multe întâlniri de analiză. Începerea lucrărilor presupune respectarea cel puțin a două condiții esențiale pe care am insistat – cele de legalitate și cele sociale. Mai precis este vorba atât despre obținerea tuturor avizelor legale necesare începerii lucrărilor cât și despre găsirea de soluții tehnice necesare alimentării cu apă a celor 9 localități care ar fi afectate de începerea lucrării de înlocuire a grătarelor. Lucrarea de retehnologizare de la Stejaru nu presupune oprirea alimentării cu apă a cetățenilor. De altfel, instituția noastră a făcut un demers scris către Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău prin care am solicitat să emită avizul de începere a lucrărilor doar după îndeplinirea acestor două condiții esențiale. Până în prezent nu au fost demarate lucrările“, a spus prefectul Niculina Dobrilă.

Daniela SAVU