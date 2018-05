Activități de sezon: curățarea pășunelor

Atenție oieri, în izlaz pot fi și plante otrăvitoare!

*Cel mai răspândite: feriga, cucuta și brândușa

Oficial, a început sezonul de pășunat pentru animale. Specialiștii recomandă fermierilor ca, înainte de scoaterea oilor la păşunat, să inspecteze păşunea şi să elimine plantele cu potenţial toxic puternic, pentru a evita pierderile sau dereglările aparatului digestiv, urinar şi nervos care influenţează productivitatea ovinelor şi, în final, eficienţa economică din stână.

Primăvara se pot întâlni și astfel de situații neplăcute, dacă păunea nu este curățată de aceste buruieni. Mai ales în perioadele secetoase din timpul verii când iarba de pe păşune este insuficientă şi uscată, iar unele oi consumă şi plante mai puţin comestibile şi chiar toxice.

*Plante cu potenţial toxic pentru ovine!

Feriga de câmp şi feriga comună sunt foarte răspândite pe dealuri sau la câmpie cu terenuri umede, bogate în siliciu şi ocazional la marginea pădurilor în poieni şi pajişti. Consumul de ferigă în cantităţi mici (sub 1 kg) are un efect benefic având acţiune paralizantă asupra unor paraziţi interni precum cestode, trematode. Feriga consumată cantităţi mai mari determină diaree cu sânge, cistită hemoragică, modificări care conduc la o anemie progresivă. Fânul care conţine peste 20% ferigă de câmp nu se administrează în hrana animalelor!

Cucuta şi cucuta de baltă sunt plante care vegetează, de asemenea,primăvara foarte devreme prin locuri necultivate pe malul apelor lângă garduri, marginea şanţurilor, mlaştini, păşuni târlite etc., fiind răspândită, pe o arie largă, din zona de şes, deal până în zona de munte. Toate părţile cucutei sunt toxice, în special florile şi seminţele iar toxicitatea nu scade prin uscare sau însilozare. Intoxicaţia cu cucută la ovine se întâlneşte mai frecvent numai primăvara în primele zile de păşunat, când planta este de talie mică, crudă şi suculentă. După e creşte emană un miros neplăcut, şi este ocolită de animale.

Brânduşa de primăvară şi Brânduşa de toamnă cresc mai frecvent pe pajiştile umede din zona fagului şi a molidului fiind catalogate ca cele mai toxice plante din ţara noastră. Brânduşele conţin un alacaloid numit colchicina care este localizată în toate părţile plantei atât în stare verde cât şi uscată. Această toxină provoacă dereglări digestive, tremurături, mers dezordonat, scăderea temperaturii corpului şi în final paralizia centrilor respiratori şi decesul animalului.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU