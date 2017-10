Activități de sezon: cultivarea ridichilor în solar

*Efecte terapeutice: sănătatea rinichilor şi a ficatului, scad riscul bolilor cardiovasculare

Cultura de ridichi nu presupune o tehnologie complexă, ci doar puțină atenție la lumină, umiditate și fertilizare. Ridichile de lună se cultivă prin semănare directă în spații protejate, cum sunt serele și solariile. Ridichile au nevoie de un sol bogat în humus, bine afânat, de lumină, apă cât mai multă și de umiditate. Fără apă, rădăcina nu se dezvoltă bine și prinde gust iute.

Perioada de eșalonare a culturilor din spațiul protejat este din octombrie până aprilie. În acest interval, în funcție de spațiul folosit, se pot înființa culturi la interval de 10-15 zile, realizându-se astfel continuitatea producției. Dacă se seamănă prea adânc se vor obține rădăcini tuberizate deformate. Lucrările de întreținere constau din răritul plantelor pe rând, irigatul la intervale scurte și fertilizarea fazială.

*Proprietăți și efecte terapeutice deosebite

Ridichile roşii sunt legume a căror utilizare are loc din cele mai vechi timpuri, proprietăţile terapeutice ale acestora fiind multiple, de la afecţiunile digestive sau ale ficatului până la reducerea febrei. Proprietăţile terapeutice ale ridichilor se remarcă prin faptul că menţin sănătatea rinichilor şi a ficatului, scad riscul bolilor cardiovasculare, diminuează posibilitatea apariţiei cancerului, combate retenţia apei în organism, ajută digestia și îmbunătătește metabolismul, stimulează pofta de mâncare.

Ridichea roşie conţine complexul de vitamine B6, B3, B9 B2, la care se adaugă vitaminele A, C, E si K. Fierul, calciul, cuprul, magneziul, manganul și zincul sunt mineralele care pot fi găsite în acest produs alimentar, alături de substanţele nutritive: proteine, carbohidraţi, fibre, precum și sodiu și potasiu. Ridichile conţin cantităţi importante de antioxidanţi, benefici pentru organismul uman, având rolul de diminua efectele nocive ale radicalilor liberi. Ridichile sunt cunoscute pentru proprietăţile antibacteriene şi antifungice. Ele au un conţinut scăzut de grăsimi, colesterol şi calorii, fiind indicate pentru cei care sunt la dietă.

Ridichile sunt folosite şi pentru tratarea a numeroase probleme ale pielii, aceste legume ajutând la hidratarea şi dezinfectarea pielii. Un exemplu este întrebuinţarea ridichilor pentru tratarea muşcăturilor uşoare şi înţepăturilor de insecte, sucul acestui produs diminuând intensitatea durerilor şi umflăturilor.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU