Acțiuni sportive organizate de DJST Neamț în perioada următoare

Finalul primăverii și începutul verii se anunță unul destul de încărcat în ceea ce privește activitățile sportive care vor avea loc în municipiul Piatra Neamț, organizate de Direcția Județeană de Sport și Tineret Neamț, în colaborare cu factorii locali și județeni. Prima competiție va avea loc chiar astăzi, „Memorialul Mamina“, ediția 2017, la minihandbal, iar marți, 23 mai, la sala mică Polivalentă, se va desfășura cea de-a doua ediție a Festivalului de Majorete pentru școlile speciale. Pe data de 2 iunie, DJST Neamț va organiza un cros dedicat zilei de întâi iunie, ziua copilului, care se va desfășura pe stadionul Municipal, iar pe 10 iunie va avea loc tradiționalul Cros Olimpic, care în acest an se va desfășura pe un alt traseu, podul de la Căprioara – ștrandul Tineretului.

Cu ocazia zilelor orașului Piatra Neamț, pe 24 și 25 iunie, va avea loc o altă competiție devenită tradițională în orașul de sub Pietricica, „Festivalul Național de Minihandbal“.

Toate aceste concursuri vor fi susținute financiar de autoritățile locale și județene și vor deschide seria activităților sportive organizate de DJST Neamț în perioada verii.

„Până acum, pentru noi, ce de la direcția de sport, prima parte a anului s-a desfășurat normal, în sensul în care am reușit să organizăm așa cum trebuie tot ceea ce ne-am propus și am avut în calendar. Am respectat programul și, deși nu a fost un an foarte bun din punct de vedere financiar, a fost unul pozitiv în ceea ce privește implicarea instituției noastre și colaborările excelente cu Primăria Piatra Neamț, CJ Neamț, Inspectoratul Școlar Neamț și școlile din oraș și județ. A fost până acum o activitate normală, ne-am încadrat perfect în program și avem un singur regret. Pe data de 11 iunie, la noi trebuia să se desfășoare un concurs devenit tradițional, Festivalul Național de Majorete, noi am pregătit tot, am rezervat sala Polivalentă, dar am fost anunțați de cei de la federație că acesta va fi amânat. Motivul e acela că au avut loc o serie de schimbări de personal la nivel de federație, iar doamna președintă cu care aveam o colaborare foarte bună, a fost schimbată. Probabil că competiția va fi tot la noi, dar nu știm când va avea loc. Oricum, sperăm ca toate acțiunile în care suntem implicați să le ducem la bun sfârșit, și toți copiii să se bucure de mișcare și să facă cât mai mult sport în această vară“, a declarat Gheorghe Paisa, directorul DJST Neamț.

„Memorialul Mamina“ la minihandbal, ediția 2017

Sala de sport a Școlii nr. 5 din Piatra Neamț va fi astăzi gazda unei competiții dedicate copiilor din clasele 1-4, chiar și mai mici, „Memorialul Mamina“ la minihandbal, ediția 2017. La acest concurs vor participa copii care practică handbal la sala LPS de la Obor, sub bagheta antrenorilor Rita și Stelian Bursuc, elevi ai școlilor numărul 5, 2, 11, 10, 4, 3, 8 și 26 din Piatra Neamț. Competiția începe la ora 9, cu o partidă între două echipe formate din elevi de la clasele a treia și a patra, copii care în perioada 31 iunie – 4 iulie vor participa la turneul final al Festivalului Național de Minihandbal de la Vaslui. Aceștia vor juca la Vaslui sub denumirea LPS Piatra Neamț și sunt sportivi selectați de profesorii Bursuc de la școlile generale din oraș, și care vin câte două zile pe săptămână, marțea și joia, la antrenamente la sala LPS de la Obor.

După acest joc, începând cu ora 10, cei aproximativ 30 de copii de la clasele întâi și a doua vor fi împărțiți în 4 echipe, se va juca fiecare cu fiecare, iar la final toți vor avea de câștigat. „Memorialul Mamina“ este o inițiativă a profesorului de sport de la școala nr. 5 din Piatra Neamț Radu Pașcu, cel care și în 2016 a organizat un astfel de concurs între școli. Prin această acțiune se dorește aducerea aminte a lui Dumitru Mamina, profesor de sport la școala 5, unul dintre cei care a descoperit o serie de jucători importanți care ulterior au obținut performanțe frumoase cel puțin la nivel de juniori. Competiția se va încheia în jurul orei 13, când toți participanții vor primi diplome și dulciuri din partea organizatorilor, unul dintre cei care se va implica financiar fiind și fiul regretatului Dumitru Mamina, Adrian Mamina, fostul handbalist de la FibrexNylon Săvinești.

„Sperăm să fie o acțiune reușită, să-i aducem un omagiu lui Dumitru Mamina, un om important pentru handbalul pietrean și, de ce nu, să atragem cât mai mulți copii către acest frumos sport, handbalul, care în ultimii ani s-a dezvoltat destul de mult în țara noastră. Sperăm să fie o reușită, toată lumea să se bucure de participare, iar la final toți să câștige. Nu va fi o întrecere între școli, nu ne dorim asta, pentru că sunt școli care vor avea mai puțini copii, altele mai mulți, vor fi împărțiți în echipe mixte și echilibrate. Îl felicităm pe domnul Radu Pașcu pentru inițiativă și promitem să-l susținem cu toată logistica“, a declarat Marcel Mihalcea, reprezentant al DJST Neamț.

Invitație la concursul de majorete

O altă competiție frumoasă și atractivă care va avea loc în municipiul Piatra Neamț va fi Festivalul Majoretelor, dedicată copiilor cu nevoi speciale, ce se va desfășura marți, 23 mai, la sala mică Polivalentă. Concursul, ajuns la cea de-a doua ediție, va fi organizat de DJST Neamț, Inspectoratul Școlar Neamț, Asociația Județeană Sportul pentru Toți, fundația Special Olimpics, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca“ Piatra Neamț, în colaborare cu Consiliul Județean Neamț. La ediția din acest an vor participa 7 echipe, două din județul Prahova, Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, două echipe ale clubului copiilor, o echipă de la școala generală nr. 3 din Piatra Neamț și gazdele de la Alexandru Roșca. Vor fi prezente peste 70 de fete, 10 vor alcătui echipa de la Alexandru Roșca, pregătită de doamna profesor Georgeta Tănase, doamna Georgeta Donici va fi arbitru de concurs, iar doamnele Lenuța Dabija și Ileana Radu vor asigura arbitrajul.

„Anul trecut am avut mai puține echipe, dar au fost două din județul Suceava, care anul acesta ne-au anunțat că nu mai pot veni. Noi am trimis invitații tuturor școlilor din țară, de la Brașov sau chiar Timișoara, dar distanța prea mare le-a făcut să ne refuze invitația. Ne bucurăm că avem două echipe de la Prahova, iar scopul principal al acestui concurs este acela de a iniția fetele către acest sport. Am observat că din ce în ce mai multe fete sunt atrase de acest sport în ultimii ani și ne-am gândit să le organizăm un concurs oficial. Toată lumea va câștiga și sunt convinsă că toate fetele se vor simți bine, mai ales că avem și premii pentru toate participantele“, a declarat Georgeta Tănase, profesor la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca“.

Concursul va începe în jurul orei 12.30, se va întinde pe durata a ceva mai mult de o oră, iar la final vor fi acordate cupe, diplome și dulciuri pentru participanți.

Festivalul Național de Minihandbal va fi la sala Ceahlăul

Una dintre cele mai vechi competiții organizate la Piatra Neamț, „Festivalul Național de Minihandbal“, este înscrisă și anul acesta în programul activităților sportive legate de zilele municipiului Piatra Neamț și se va disputa în zilele de 24 și 25 iunie. Față de ediția de anul trecut, când meciurile au avut loc pe platoul de la Curtea Domnească, în centrul orașului, anul acesta, meciurile se vor disputa la sala Ceahlăul. Devenit tradițional în orașul de sub Pietricica, concurs care a fost organizat prima dată în anul 1995, Festivalul de Minihandbal va atrage și în acest an foarte mulți iubitori de handbal din zona Moldovei, Roman, Târgu Neamț, Roznov, Vaslui sau Botoșani, dar vor veni și echipe de la Cernavodă, oraș cu care există o foarte bună colaborare. Organizatorii de la DJST Neamț au trimis deja invitațiile, iar acum așteaptă confirmările pentru a ști exact câte echipe vor fi prezente la ediția din acest, care se va desfășura tot la două categorii de vârstă.