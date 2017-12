Acţiunea TISPOL, 40 de de şoferi sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive

În cadrula acţiunilor prevăzute de calendarul de activități al poliţiilor rutiere europene TISPOL, poliţia nemțeană a acţionat, săptămâna trecută, sub coordonarea Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului Generalal Poliţiei Române, pentru depistarea celor care conduc autoturisme, pe drumurile publice, în stare de ebrietate. Într-o singură săptămână (11 –17 decembrie), poliţiştii rutieri au constatat 40 de abateri privind conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive. Astfel, în săptămâna poliţiştii au acţionat, la nivel naţional, pentru combaterea accidentelor rutiere produse pe fondul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive. “Poliţiştii nemțeniau oprit în trafic peste 1500 de conducători auto, care au fost testați alcoolscopic, fiind constatate 40 de fapte de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului. În cadrul acțiunilor, au fost constatate și 34 de infracțiuni, dintre care 29 contra siguranței circulației pe drumurile publice”, a precizat inspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Geanina NICORESCU