Accidente la Roman

Traficul rutier, deviat pe o singură bandă pe durata cercetărilor

În ziua de 26 septembrie, două persoane au fost rănite şi 5 autovehicule s-au contorsionat în urma unor accidente rutiere produse pe străzi din Roman. După-amiază, în jurul orei 16, pe E85, strada Ştefan cel Mare, un cetăţean în vârstă de 37 de ani, din Republica Moldova, aflat la volanul unui Logan, nu s-a asigurat la schimbarea direcţiei de mers pe prima bandă, direcţia spre Iaşi, astfel încât, în încercarea de a face “slalom” printre benzi, a fost acroşat de un autotractor care circula pe banda respectivă. Din impact, autoturismul a fost proiectat în alte două autoturisme de pe cea de-a doua bandă, rezultând rănirea unei pasagere din autoturismul condus de cetățeanul moldovean. Potrivit comunicatului emis de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ, femeia, în vârstă de 33 de ani a suferit “plagă minoră contuză braţ”, dar a refuzat să fie dusă la spital. “Toți conducătorii auto implicați în accident au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Pe perioada cercetărilor traficul rutier s-a desfăşurat alternativ pe o singură bandă de mers, fiind dirijat de polițiștii prezenți la eveniment”, a subliniat inspector Elena Bulgărea, purtător de cuvânt la IPJ Neamţ. O oră mai târziu, polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier soldat cu rănirea unui pieton, produs pe bld.Roman Muşat, la intersecţia cu strada Aviatorilor. Din primele cercetări se pare că,în timp ce un tânăr de 28 de ani, din Ion Creangă conducea un autoturism pe Bulevardul Roman Muşat, aflându-se în depăşirea altui autovehicul, a surprins şi accidentatun bărbat de 50 de ani, din Roman, care s-a angajat în traversarea străzii. Victima a fost preluată de un echipaj de salvare cu medic şi dus la spital, fiind diagonsticat cu traumatism cranian. Poliţiştii au stabilit că şoferul nu se afla sub influenţa alcoolului. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Geanina NICORESCU