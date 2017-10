Accident produs de un bărbat fără permis de conducere şi beat

Un roznovean în vârstă de 51 de ani, aflat sub influenţa alcoolului şi fără să deţină permis pentru a conduce, şi-a provocat răni foarte grave după ce s-a izbit cu maşina într-un gard. Accidentul a avut loc în după-amiaza de 7 octombrie, pe strada Plopilor din Roznov.

Şoferul a fost transportat cu o autosanitară la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, unde a fost diagnosticat cu fracture la piciorul stâng, fracture costale şi politraumatism.

Înainte de a fi preluat de salvare, şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare depeste 0,40mg/l alcool pur în aerul expirat, iar din verificările efectuate în bazele de date, s-a constatat că acesta nu posedă permis de conducere. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui autoturism sub influența alcoolului și fără permis de conducere.

Tot sâmbătă, polițiștii roznoveni au fost sesizați despre faptul că pe strada Libertății un autoturism a intrat in coliziune cu podețul unui imobil. La fața locului a fost identificat conducătorul auto, un bărbat de 44 de ani, din Roznov, care a fost testat cu aparatul etilotest şi care, de asemenea, se afla sub influenţa alcoolului, având peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autorizația provizorie de circulație a autoturismului figura expirată.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autoturism neînmatriculat și sub influența alcoolului.

Geanina NICORESCU