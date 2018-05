ACCIDENT LA BRUSTURI

Tânara a adormit la volan

Azi-dimineață, în jurul orei 06.30, polițiștii Secţiei 4 Tg. Neamţ au intervenit la

un accident rutier soldat cu victime, în localitatea Brusturi.

Din primele cercetări a reieșit faptul că o tânără de 23 de ani, din Piatra Șoimului, a condus un autoturism pe DN 15 C, din direcţia Suceava – Târgu Neamţ, iar în localitatea Brusturi, pe fondul oboselii ar fi adormit la volan și a părăsit partea carosabilă, după care s-a răsturnat pe un teren agricol.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto și a pasagerului din dreapta faţă, un tânăr de 25 de ani, din Târgu Neamț, fiindu-le acordate îngrijiri medicale.

Fiind testată cu aparatul alcooltest, a rezultat că tânăra nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar în cauză cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.