Abuzurile din centrele de plasament: Deputatul USR Iulian Bulai a sesizat Avocatul Poporului

Deputatul USR de Neamţ, Iulian Bulai a depus luni, 16 octombrie, o sesizare la Instituția Avocatului Poporului cu privire la ultimele drame petrecute în centrele de plasament din România. După cazul copilului de 11 ani găsit spânzurat în camera lui din centrul de la Zăgujeni, județul Caraș Severin, deputatul nemțean a fost sesizat și cu privire la două cazuri de abuz fizic la Centrul de Plasament Beclean, județul Bistrița Năsăud, informează un comunicat de presă al cabinetului parlamentar. “Am fost luată de gât de unul dintre portarii instituției. Directoarea nu a luat măsuri. Aseară un alt portar a lovit-o pe prietena mea M., cu arma albă numită „baston” pentru că a sărit un gard și a mers neînvoită în oraș. Măsurile trebuiau luate de educator, nu prin violență fizică de către portar. Aici la noi se fac diferențe între copii. Aici nu se face dreptate. De când sunt în centru, am avut anumite depresii, și motivul era trecutul meu, dar cei de aici îl agravau prin cuvintele grele aruncate la adresa mea. Educatorii aduc acuzații grave, mărturii mincinoase la adresa mea. Nimeni nu mă înțelege. Vreau să fac ceva cu viața mea, dar aici nu poți!”, potrivit unui pasaj din plângerea primită la cabinetul parlamentar. Încă de la începutul mandatului, parlamentarul nemțean Iulian Bulai s-a angajat să lupte pentru cauza copiilor abandonați în centrele de plasament, motiv pentru care a primit din partea acestora mai multe sesizări privind abuzuri din interior. „De dimineață încerc să aflu detalii despre moartea copilului de la Zăgujeni și despre abuzurile de la Beclean. Am încercat în trecut, prin sesizarea Ministerului Muncii sau a instituțiilor responsabile să solicit tragerea la răspundere a unor persoane pentru aceste nenorociri, dar de fiecare dată am primit aceleași răspunsuri tip: organele abilitate cercetează. Acum, ca urmare a înființării instituției Avocatului Copilului în subordinea Avocatului Poporului, am decis să sesizez această instituție, sperând că în sfârșit vor fi luate niște măsuri concrete pentru stoparea acestui fenomen îngrijorător din centrele de plasament din România. În aceste centre se întâmplă multe alte abuzuri, nu doar care au legătură cu violența fizică, dar instrumentele pe care le am la dispoziție ca parlamentar nu îmi sunt suficiente pentru a le scoate la iveală. Totodată, mulți tineri mi-au scris despre lipsa de implicare a personalului pentru a le vindeca trauma abandonului. Fără o terapie nu poți să salvezi nici un copil, astfel că instituționalizarea devine cea mai mare pedeapsă”, a declarat deputatul Iulian Bulai.