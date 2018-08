A comis-o din nou, la volan

Poliţiştii rutieri au reținut un bărbat de 38 de ani, din Taşca, care circula pe DN15, în oraşul Roznov, la volanul unui autoturism cu număr de Austria, fiind sub influența alcoolului. În urma verificărilor în bazele de date, a rezultat faptul că autoturismul nu figura ca înmatriculat, fiind radiat din Austria din anul 2012, iar conducătorul auto avea permisul de conducere reţinut pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui autovehicul cu o alcoolemie peste limita legală. De asemenea, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de peste 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat în continuare sub aspectul comiterii infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi cu număr fals de înmatriculare, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Geanina NICORESCU