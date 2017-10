5 medici nominalizaţi la “Ambasadori Nemţeni”

Cinci medici din judeţul Neamţ sunt nominalizaţi în campania “Ambasadori Nemţeni”, votul online fiind deschis până pe 15 noiembrie. Votul publicului ajută în proporţie de 40% alegerea câştigătorului. Se poate acorda un singur vot de pe aceeaşi adresă de IP, în decurs de 24 de ore. Între 16 şi 20 noiembrie se va face jurizarea naţională, astfel încât câştigătorii vor fi anunţaţi în data de 1 decembrie, la Gala Ambasadorilor Nemţeni, festivitate susţinută la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Iată cine sunt ei 5 medici nominalizaţi: Dr. Cristina Atănăsoaie Iacob este managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Este absolventă a Institutului de Medicină și Farmacie Iași, promoția 1989. Din 1995 este medic specialist boli interne, din 2002 este medic primar boli interne și din același an și până în 2008 a fost managerul Spitalului Orășenesc Roznov. În perioada 2011-2012 a fost director medical al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și din 21 iulie 2017 a fost numită manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Din iunie 2016 deține mandatul de consilier local în comuna Zănești. Este membră în Colegiul Medicilor – Consiliul Județean și Adunarea Generală. Dr. Letiţia Gabriela Damoc – medic practician în sistemul de acordare a asistenţei medicale de urgenţă în Compartimentul de Primiri Urgență și manager al Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae“ Bicaz. În perioada 1 februarie 1995 – 02.12.2014, a condus Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ. Letiția Gabriela Damoc este și medic practician în sistemul de acordare a asistenţei medicale de urgenţă în prespital. O caracterizează spiritul de echipă, dovedit în cadrul echipajului de urgenţă şi în cadrul dezvoltării sistemului de comunicare managerială de la nivelul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ. Are colaborări deosebite cu Salvamont Neamţ, Crucea Roşie Filiala Neamţ şi Trento şi Asociaţia Spitalelor din Elveţia. Letiția Gabriela Damoc Deține funcția de vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Urgenţă a Colegiului Medicilor din România și cea de membru fondator al Asociaţiei Sănătatea Văii Muntelui Bicaz. Dan Gabriel Arvătescu este medic și scriitor. Din 1990 este medic de chirurgie generală la Spitalul Municipal Roman. În perioada 2000 – 2005 a fost manager al spitalului din Roman. Începând cu anul 2000 deține funcția de șef al Secției Chirurgie generală, iar din 2014 este și șeful blocului operator al spitalului. În anul 2004 a introdus chirurgia laparoscopică la Roman, iar din 2008, endoscopia diagnostică, în același spital. A efectuat în premieră, pentru unitatea spitalicească din Roman, prima intervenție laparoscopică (2004), prima colectomie laparoscopică (2009), prima histerectomie laparoscopică (2011), prima intervenție minim invazivă monoorificială (2014), prima endoscopie diagnostică (2008) și prima endoscopie terapeutică (bandare de varice esofagiene, în 2016). A efectuat până în prezent peste 13.000 de intervenții chirurgicale și peste 3.000 de endoscopii. A publicat un număr de opt articole în revista Chirurgie și revista Acta Medicalia. A participat cu lucrări la congresele naționale de chirurgie (5), la Congresul național de chirurgie infantilă (1), la conferința chirurgilor moldoveni (3), la conferințele de chirurgie de la Piatra Neamț (8) și la alte reuniuni locale (ex. Zilele Sănătății Nemțene). Din 2015 este membru al Societății Scriitorilor Medici. În 2014, 2015 și 2016 a publicat trei apreciate volume de literatură. Pe parcursul anilor a publicat peste 20 de eseuri, nuvele și povestiri în diverse reviste și publicații, precum și în ziarele locale. În 2016 și 2017 a primit premiul Cartea anului, la Festivalul Avangarda Literară Bacău Medicul Mihaela Carmen Covrig (foto4) este președintele Asociației Patronale de Medicina Familiei – Asociația Patronală a Medicilor de Familie Neamț. Pietreancă, a absolvit Școala Tehnică Sanitară București, iar în 1982 – Universitatea de Medicină și Farmacie Iași – Facultatea Medicină Generală. Din 1991 este specialist medicină generală – medicină de familie. Din 1996 este medic primar medicină de familie. Este membru ales în Consiliul Județean al C.M.J.Neamț, din 2008. Din 2012 este reprezentant al C.M.J Neamț în Consiliul Național al C.M.R Dr. Smaranda Gârbea Medic specialist primar cardiolog în cadrul Spitalului Orășenesc Tîrgu Neamț. A efectuat perioada de rezidențiat la Spitalul Clinic Fundeni sub îndrumarea unor mari personalități ale cardiologiei românești: prof.dr. Costin CARP, prof.dr. Eduart APETREI și prof.dr. Carmen GIGHINĂ. Încă de la începutul activității la Tîrgu Neamț a susținut necesitatea înființării unui compartiment de cardiologie care a avut inițial 10 paturi, în cadrul Secției de Medicină Internă, pentru ca în anul 1993 să se înființeze Secția de Cardiologie, cu 30 de paturi de spitalizare. Este mândră că are o echipă de foarte buni specialiști, medici, asistenți și personal de îngrijire. De asemenea, se mândrește cu faptul că secția a fost dotată cu aparatură modernă, iar toate categoriile de cadre medicale au participat și participă la cursuri de perfecționară medicală, având toate condițiile pentru a desfășura o activitate eficientă și pentru a presta servicii medicale de calitate. Fiind conectată în permanență la cele mai noi descoperiri și studii de cardiologie pe plan mondial, în paralel cu activitatea de medic specialist primar cardiolog, militează pentru educarea preventivă a cetățenilor, subliniind cu orice prilej faptul că boala cardiovasculară este situată pe locul I ca și cauză de mortalitate în Europa, precum și o cauză majoră de dizabilitate și de scădere a calității vieții. În context, este un factor activ în conștientizarea, educarea și stimularea opiniei publice și a factorilor decizionali atât cu sprijinul mass-media, cât și prin organizarea și desfășurarea altor activități de educație și prevenție. Crezul ei este că o politică sanitară reală, susținută, poate să reducă până la aproape jumătate numărul bolnavilor și deceselor datorate bolilor de inimă.

