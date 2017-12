29 de şoferi prinşi băuţi la volan

Polițiștii rutieri au constatat, în weekend, 29 de abateri privind conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului. Peste 500 de autovehicule au fost oprite de oamenii legii, şoferii fiind testaţi pentru a verifica dacă se aflau sau nu sub influenţa alcoolului. “În urma abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 386 de sancțiuni contravenționale și au reținut 47 de permise de conducere, dintre care 17 pentru consumul de alcool, în calitate de conducător auto. În cadrul acțiunii, au fost constatate și 16 infracțiuni, dintre care 12 privind conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Reamintim faptul că în ultima săptămână, în zona TârguluiNeamț au avut loc două accidente rutiere produse pe fondul consumului de alcool, situații în care polițiștii au luat măsura reținerii conducătorilorauto pentru 24 de ore”, a subliniat inspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ. Oamenii legii avertizează populaţia că alcoolul reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive a şoferilor. Legea pedepseşte aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce şoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice, iar concentraţia de alcool în sânge depăşeşte limita legală, respectiv cu închisoarea de la1 la 5 ani, sau cu amendă.

Geanina NICORESCU