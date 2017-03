24 de È™oferi au dat permisul auto poliÈ›iÈ™tilor

*Echipajele de la rutieră au făcut controale pe alcool și viteză, în week-end

Jumătate dintre șoferii amendați în acest week-end au fost sancționați pentru că au condus cu viteză excesivă.

Poliția Rutieră Neamț a derulat la finele săptămânii trecute o amplă acțiune, coordonată de Direcția Rutieră, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice și a excesului de viteză. „În ultimele 3 zile, în județul Neamț au fost constatate 4 infracțiuni de conducere sub influența alcoolului și au fost depistați 8 șoferi conducând după ce au consumat băuturi alcoolice. Nu vă urcați la volan, dacă ați consumat băuturi alcoolice! Pe lângă riscul producerii unui accident rutier, șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice sunt sub incidența legii penale care sancționează cu închisoarea de la unu la cinci ani cazurile celor depistați în trafic cu o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge“, a declarat inspectorul Elena Bulgărea, ofițerul de presă al Poliției Neamț.

În cadrul controalelor, au fost depistați și sancționați 274 de șoferi, dintre care 137 (jumătate) pentru nerespectarea prevederilor legale ce reglementează limitele de viteză. Ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, polițiștii au reținut 24 permise de conducere, dintre care 16 pentru depășirea cu 50km/h a limitei de viteză maxim admise și 8 permise au fost reținute pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană ce se află sub influența băuturilor alcoolice (cu o concentrație de până în 0,40mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au mai constatat și alte abateri în aceste zile, care țin de defecțiuni tehnice ori dotări suplimentare nepermise de lege, motiv pentru care au retras 6 certificate de înmatriculare. În cadrul acțiunii, au fost constatate 7 infracțiuni la regimul circulației, dintre care 4 pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană ce se află sub influența alcoolului sau pentru refuzul prelevării de mostre biologice. La Crăcăoani, de pildă, un tânăr de 26 de ani, din localitate, a fost depistat de polițiști pe DC 164, în ziua de 12 martie 2017, în timp ce conducea un autoturism cu numerele provizorii expirate și fiind sub influența alcoolului. Tânărul s-a ales cu dosar penal. La fel, un bărbat de 41 de ani, din Ruginoasa, care a fost depistat de polițiștii Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare pe DN15D, în timp ce conducea un autoturism, deși era sub influența alcoolului.

Cristina IORDACHE