2016, an modest pentru VCM LPS Piatra Neamț

2016 a fost poate cel mai slab an din istoria de peste 40 de ani a unuia dintre cele mai vechi cluburi din Piatra Neamț, Volei Club Municipal LPS. Cel puțin din punct de vedere sportiv, fosta vicecampioană a României și finalistă în mai multe ediții a Cupei României a avut un an catastrofal, iar rezultatele obținute nu au făcut decât ca echipa să se lupte pentru menținerea în primul eșalon. Așa s-a întâmplat în sezonul 2015-2016, când, după un tur în care nu au adunat decât un punct, voleibaliștii pietreni au avut o parte a doua a sezonului mult mai reușită și s-au salvat de la retrogradare în extremis, după ce au învins cu 3-2, la general, pe Dinamo, trimițând astfel gruparea din capitală în eșalonul al doilea.

A venit pauza dintre sezoane, de la echipă au plecat o serie de jucători importanți, au venit alții în schimb, la fel de valoroși în CV-uri, bugetul a fost unul mai generos decât în ediția precedentă, însă parcursul lui VCM LPS în noul campionat a fost la fel de slab. Din cele 14 partide oficiale disputate, 12 în campionat și două în Cupa României, băieții de la Volei Club au înregistrat o singură victorie, 3-2 acasă cu CSM București, și 13 eșecuri. Datorită acestui bilanț, Răileanu și compania au adunat doar două puncte și sunt pe ultimul loc în ierarhia internă, la 8 puncte distanță de primul loc care permite menținerea în primul eșalon. Pe lângă rezultatele modeste, nici jocul echipei nu a convins în prima parte a campionatului, un campionat mai echilibrat ca niciodată, în care toate formațiile s-au întărit, și care a oferit destul de multe surprize.

„2016 a fost un an foarte greu pentru gruparea noastră, în primul rând sportiv. Echipa nu a mai fost la înălțime, așa cum ne-a obișnuit în anii trecuți, nu mai are consistență în evoluții, iar jucătorii dau dovadă de multă indolență. Sunt și tendințele unor grupuri de interese din partea lor, iar ei trebuie să înțeleagă că orice bani investiți în această formație trebuie justificați prin rezultate. Or, până acum, rezultatele au lăsat de dorit și astfel am încheiat anul din nou pe ultimul loc în clasament, o contraperformanță care era de neimaginat în trecut la acest club“, a spus Constantin Niță, directorul executiv de la VCM LPS.

La pregătiri din 2 ianuarie

Voleibaliștii de la VCM LPS Piatra Neamț au revenit destul de repede la pregătiri după scurta vacanță de iarnă, deoarece returul bate repede la ușă, iar primul meci oficial din 2017 va avea loc pe 21 ianuarie. Antrenorul Nicu Buruș a sunat repede reunirea lotului, iar jucătorii au început deja antrenamentele pentru retur încă de luni, 2 ianuarie, cu unul sau două ședințe la sala Polivalentă. Voleibaliștii au de tras tare la antrenamente, în primul rând pentru a repara multele greșeli apărute în joc, dar și pentru a fi în formă maximă la primul meci oficial, cel de acasă cu Arcada Galați, una dintre revelații campionatului.

Deocamdată, din cauza problemelor financiare, lotul lui Volei Club nu va suferi nicio modificare, nu va pleca niciun jucător, nu va veni altul nou, iar echipa va fi condusă în continuare de Nicu Buruș. „Am început pregătirile cu aceiași jucători, deocamdată nu putem spune nimic dacă vor veni sau pleca jucători. Nu stăm foarte bine nici la capitolul financiar, iar din această cauză nu putem face modificări. Eu rămân ca întotdeauna optimist și sperăm, ca și sezonul trecut, să ne salvăm de la retrogradare. Trebuie în primul rând să lucrăm la ridicarea potențialului echipei, la ridicarea moralului fiecărui jucător în parte și să-l facem să înțeleagă că viitorul lor depinde și de evoluțiile pe care le au în teren. Suntem în continuare sprijiniți financiar de sponsorii noștri tradiționali, Rifil, Getica 95, TCE 3 Brazi, Moldocor, RoCom Central și Biroul Notarial al doamnei Bălan, cărora le mulțumim încă o dată pentru susținere. Sperăm ca în 2017 să primim un sprijin și mai consistent din partea CJ Neamț, prin proiectele de finanțare pe care le vom încheia, și sperăm ca pe toți acești parteneri ai noștri să nu-i dezamăgim. Va fi greu să revenim în clasament, dar nu imposibil, totul va depinde însă de jucători și de atitudinea lor în meciurile oficiale“, a mai spus Constantin Niță.

Volei Club mai are de jucat 10 meciuri din retur, primul acasă cu Arcada Galați, pe 21 ianuarie, după care, pe 25 ianuarie, va disputa restanța de la Tricolorul Ploiești. Programul de anunță unul destul de accesibil, în condițiile în care la Piatra Neamț vor veni echipe cu care Volei Club se află în luptă directă pentru evitarea retrogradării, însă toate aceste confruntări trebuie câștigate. După încheierea sezonului regulat, formațiile din locurile 1-6 se vor lupta pentru campionat și cupele europene, iar cele de pe pozițiile 7-12, vor lupta pentru evitarea retrogradării. În acest moment, pe cele două locuri care după în eșalonul inferior se află VCM LPS Piatra Neamț și Universitatea Cluj.

Volei

Fetele de la Unic, pregătite de reluarea campionatului

Nici voleibalistele de la Unic Piatra Neamț nu au avut o vacanță mai mare de sărbători, revenind încă de marți la prima ședință de pregătire din acest an. Antrenorii Rareș Gavril și Mihaela Voivod și-au chemat repede sportivele la antrenamente pentru a pregăti cât mai bine primul meci din 2017, cel de pe 21 ianuarie, de pe teren cu CSM Lugoj. Duelul cu bănățencele este unul extrem de important pentru gruparea pietreană, care, în cazul unui succes, ar depăși în clasament chiar formația lugojeană. Primele antrenamente se desfășoară pe plan local, iar lotul Unicului nu a suferit nicio modificare față de prima parte a campionatului.

„Am avut o vacanță scurtă de sărbători, e și normal pentru că returul bate repede la ușă. Ne-am antrenat și în pauza dintre Crăciun și Anul Nou, am avut câte 3 zile libere la ambele sărbători, iar acum tragem tare la antrenamente pentru a fi în formă maximă la primul joc oficial. Este important pentru noi că am trecut peste acel program infernal, 4 jocuri cu primele 4 clasate, iar acum urmează o perioadă oarecum mai accesibilă. Întâlnim adversare apropiate valoric, cu multe dintre ele vom evolua pe teren propriu, și este foarte important să ne valorificăm avantajul terenului propriu. Am căzut în clasament după cele 4 jocuri de foc, unde, deși am evoluat bine, nu am acumulat niciun punct. Suntem la doar 3 puncte de locul 6, obiectivul pentru acest sezon, și cred că suntem în stare să refacem acest handicap. Jucăm acasă cu Lugoj, SCM Pitești sau CSU Galați, mergem la Craiova sau Iași, meciuri din care putem obține cât mai multe puncte. Le-am văzut pe sportive cu au venit cu multă poftă de muncă la pregătiri, și că sunt motivate și ambiționate de reluarea campionatului. Chiar dacă nu vor mai veni sportive, eu am mare încredere în actualul lot, în special în jucătoarele care au dus greul în tur, că ne putem atinge obiectivul, locurile 1-6“, a spus antrenorul secund de la Unic, Mihaela Voivod.

Fetele de la Unic au încheiat anul pe locul 8 în clasament, cu 14 puncte, iar în ultimele 4 meciuri a jucat cu Dinamo București, Alba Blaj, CSM București și CSM Târgoviște. La fel ca și în competiția masculină, și la fete, la finalul sezonului regulat, locurile 1-6 se vor bate pentru titlu și cupe europene, iar locurile 7-12 se vor duela pentru evitarea retrogradării.