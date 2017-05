185 de persoane supravegheate de polițiști

În primele patru luni ale anului, 185 de persoane au fost sub supravegherea polițiștilor, dintre care 87 au intrat în acest an sub control judiciar ori arest acasă. „Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin structurile de ordine publică și investigații criminale verifică, periodic, modul în care persoanele puse sub supraveghere judiciară își respectă obligațiile, iar în cazul încălcării acestora, sesizează instanța competentă pentru înlocuirea măsurii. De la începutul anului, polițiștii nemțeni au înaintat către organele judiciare 15 sesizări motivate pentru luarea unei măsuri mai severe față de persoanele supravegheate, în 8 cazuri fiind dispusă măsura arestului preventiv“, a declarat inspectorul Elena Bulgărea, ofițerul de presă al Poliției Neamț.

Cele mai multe persoane (137) au fost în atenția polițiștilor care au verificat dacă cei în cauză respectă obligațiile impuse prin măsura controlului judiciar, în timp ce 48 de persoane au fost arestate la domiciliu. Când s-a impus, polițiștii au sesizat instanța pentru luarea unei măsuri mai severe, cum a fost în cazul a 3 suspecți aflați sub control judiciar.

În luna februarie, lucrătorii Biroului de Supravegheri Judiciare au înaintat DIICOT Suceava sesizarea motivată pentru luarea unei măsuri preventive mai severe față de cele trei persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional și fraudă informatică. Magistrații au dispus plasarea lor în arest preventiv pentru 30 zile față de cei trei bărbați. (C.I.)