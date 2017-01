16 bebeluși au pierit în ultimul an: Numărul deceselor infantile este în creștere, în ghearele sărăciei!

Sărăcia lucie mușcă puțin câte puțin din viața firavă a sute de copii din județ care nu pot fi hrăniți corespunzător și se îmbolnăvesc. În evidențele medicilor de familie sunt peste 300 de copii sub doi ani cu malnutriție protein-calorică și poate că lucrurile stau și mai rău pentru că nu se știe cu exactitate câți bebeluși sunt bolnavi pentru că nu ajung la doctor. Iar malnutriția, spun medicii, se asociază cu o serie de entități de patologie cum ar fi alergia copilului la laptele de vacă, refluxul gastro-esofagian, boli inflamatorii intestinale și suferințe visceral diverse. Conform statisticii întocmite la nivelul Direcției de Sănătate Publică Neamț, anul trecut au murit 16 bebeluși care nu împliniseră un an de viață, cei mai mulți dintre ei înecați cu lapte ori hrăniți necorespunzător, în familii sărace. Statistica este îngrijorătoare, mai ales că numărul deceselor 0-1 an este în creștere. În anul 2015 au murit 10 bebeluși. Se remarcă faptul că zona Roznov are înregistrate anul trecut 4 decese la copii 0-1 an, pe când în 2015 nu a avut niciun deces. Și zona Bicaz revine în statistici cu mortalitate în rândul bebelușilor, cu două cazuri în anul 2016, după ce încheiase anul precedent fără mortalitate. În zona Roman, anul trecut, au murit 4 bebeluși, cu unul mai mult decât în anul anterior. În zona Piatra Neamț au murit 5 bebeluși în anul 2016 și tot atâția copilași de 0-1 an și-au pierdut viața cu un an mai înainte.

Educația sanitară, mai ales a mamelor care umplu casa de prunci necontrolat, este la pământ mai ales în zonele rurale sărace și nu e de mirare că încă mai mor bebeluși sufocați în somn, înecați cu lapte și subnutriți. Deloc de neglijat este și aspectul nașterilor cu malformații și implicit al deceselor infantile cauzate de aceste probleme de sănătate grave, de regulă nedepistate în faza intrauterină.

Revenind la modul stupid de deces prin sufocare sau regurgitare a laptelui, trebuie subliniat că metodele de prim-ajutor pentru bebeluși sunt absolut vitale pentru părinți, în cazul producerii accidentelor. Dar nici 1% dintre părinți nu sunt învățați să acorde primul ajutor. Cunoașterea metodelor de prim-ajutor poate salva viața bebelușului în momente cruciale, resuscitarea respiratorie (gură la gură) fiind folosită de regulă pentru bebelușii inconștienți care nu respiră. Dacă nu are cine suna la 112 este indicată aplicare două minute a metodei respirației artificiale și apoi telefonarea la salvare.

Situația indicatorilor demografici și de morbiditate înregistrați pe teritoriul județului Neamț în anul 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 indică o creștere a natalității, de la 3.848 la 3.930, numărul bebelușilor fiind în creștere în familiile pietrenilor și ale romașcanilor și în scădere pe zonele Târgu Neamț, Bicaz și Roznov.

