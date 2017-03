14 elevi selectaţi pentru Olimpiada Naţională de Matematică

Etapa județeană a Olimpiadei de Matematică şi-a desemnat reprezentanţii pentru faza naţională. La olimpiada pe judeţ, desfăşurată pe 18 martie 2017, au participat 487 de elevi și 95 de profesori, cei mai buni 14 elevi fiind selectaţi pentru a duce mai departe renumele învăţământului nemţean în domeniu.

Elevii selectați pentru lotul județean care va reprezenta județul Neamț la etapa națională sunt: Serghei Radu Ștefan (clasa a V-a, Școala Gimnazială Elena Cuza Piatra-Neamț, profesor îndrumător Rafailă Alexandrina); Buţiurcă Mihnea (clasa a VI-a, Colegiul Naţional Roman Vodă Roman, profesor Husaru Nechita Petronela); Andronic Maria (clasa a VI-a, Colegiul Naţional Petru Rareş Piatra-Neamț, profesor Sandovici Valerică Adrian); Nedelcu Ştefan-Daniel (clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ, profesor Neţa Constantin Ciprian); Scurtu-Iancu Matei (clasa a aVI-a, Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra-Neamţ, profesor Dascălu Carmen); Pecheanu Anna Angela (clsa a VII-a, Şcoala Gimnazială Nr.3 Piatra-Neamț, profesor Paica Mihaela); Polenciuc Rareş (clasa a VII-a, Colegiul Naţional Roman Vodă Roman, profesor Constantin Gabriel); Băltoi Teodor Ioan (clasa a VIII-a, Colegiul Naţional Roman Vodă Roman,profesor Suman Daniela Gabriela); Pruteanu C.T. Antonio (clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ, profesor Păcean Gheorghe Cătălin); Tanasă Tudor (clasa a IX-a, Colegiul Naţional Petru Rareş Piatra-Neamț, profesor Neţa Camelia Elena); Okukura Andrew Hiroaki (clasa a X-a, Colegiul Național Roman, profesor Ursărescu Marian); Roca Ioana Maria (clasa a X-a, Colegiul Naţional Petru Rareş Piatra-Neamț, profesor Grigoriu Costică); Grigoriu Costin (clasa a XI-a, Colegiul Naţional Petru Rareş Piatra-Neamț, profesor Grigoriu Costică) şi Spiridon Călin ( clasa a XII-a, Colegiul Naţional Petru Rareş Piatra-Neamț, profesor Sandovici Valerică Adrian).

Geanina NICORESCU