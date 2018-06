Vlad Angheluţă, director Apa Serv: „Eu nu vreau să fiu mesagerul ăla rău să spun tuturor nemțenilor că s-a scumpit apa, dar asta este realitatea!”

Directorul Companiei Judeţene Apa Serv Neamţ a susţinut ieri, o conferinţă de presă prin care a justificat motivele pentru care preţul la apă va creşte în judeţ. Ar fi cam aşa: înlocuirile de reţea presupun costuri; pierderile pe reţea presupun costuri; preţurile din 2013 nu pot ţine compania de apă; deci nu va exista profit; mai rău, există un pericol iminent de a nu mai putea furniza apă non stop; ANRSC a aprobat creşterea preţurilor; există pericol pentru operarea surselor de apă şi staţiilor de epuare; în fine, toate motivele duc spre creşterea preţului la apă. Vedeţi facturile din august. Declaraţiile directorului: “La un buget al companiei de 60 de milioane de lei pe an, este foarte greu să finanțezi de unul singur înlocuirea acestor rețele. Un management corect al pierderilor înseamnă în primul rând să le identifici și să ai capacitatea financiară să le înlocuiești pentru că așa înlături pierderile. Mixul ăsta de măsuri se poate lua într-o horă mai mare, nu unilateral de către compania Apa Serv. Eu nu vreau să fiu mesagerul ăla rău să spun tuturor nemțenilor că s-a scumpit apa, dar asta este realitatea, că nu putem face atât cât ne dorim din înlocuirea rețelelor pentru că asta este realitatea și puterea județului Neamț în fond și la urma urmei, și că, de fapt îmi doresc ca după o perioadă de 4-8 ani de zile, după implementarea altor programe, să ne aflăm în altă realitate. De abia de atunci putem vorbi despre o ajustare a prețurilor, în sensul scăderii lor. Orice înlocuire presupune costuri, cheltuieli și asta se vede în preț. Este o realitate cu care ne confruntăm zi de zi. Sunt mai multe categorii de pierderi dar ele se duc tot în preț. Compania nu putea să trăiască cu prețurile din 2013. Se datorează unor necesități economice. Compania era în pericolul iminent de a nu fi profitabilă, de a nu genera profit, de a nu putea să opereze în condiții de siguranță sursele de apă și respectiv stațiile de epurare, era într-un pericol iminent de a nu mai putea furniza nonstop apă potabilă în condiții legale. Se discutau variante de reducere a orelor de furnizare și alte variante pesimiste. Datorită acestui fapt am înaintat de urgență ANRSC fundamentarea de preț și tarif, fundamentare care a fost aprobată. Nu s-a făcut pe niște cifre inventate. Sunt date de bilanț, cifre care se raportează. Această companie există datorită acordului de voință a tuturor UAT-urilor membre în ADI Aqua Neamț. Care au semnat un contract de delegare de gestiune a bunurilor proprii date în administrare nouă. Nu există altă variantă, așa funcționează toți operatorii județeni din România. Aceste localități au prin contractul de delegare a gestiunii și unele obligații vis-a-vis de operator și pot aborda și altfel și nu prin mărire de preț, modul în care această companie județeană funcționează. Noi nu putem exista fără acordul lor de voință, acord semnat în 2009. Nu am făcut lucrul acesta de capul nostru”.