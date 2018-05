Copil salvat de la orbire

Intervenție chirurgicală de cataractă congenitală bipolară realizată de echipa medicală a Clinicii Cristal Vision, condusă

Aflată pe punctual de a-și pierde vederea din cauza unei suferințe congenitale, de cataractă, cu afectarea ambilor ochi, o fetiță în vârstă de 8 ani, din Bicazu Ardelean a avut norocul să fie depistată la timp de un medic cu suflet mare. Dr. Cristina Ghindea, cunoscută pentru palmaresul de intervenții chirurgicale complexe, a preluat cazul copilei Ana Maria și a adunat în jurul său echipa medicală optimă pentru realizarea intervenției chirurgicale de cataractă congenitală bipolară. Într-un astfel de caz, în lipsa unei intervenţii de urgenţă, pierderea vederii ar fi fost inevitabilă. Ana Maria are vederea extrem de slăbită. Face mari eforturi să-şi scrie numele pe un caiet. Nu vede decât umbre. Aşteaptă fără teamă intervenţia ce va urma. Știe că i se oferă o şansă unică în viaţa ei de copil sărman. Prin recăpătarea vederii, va putea citi, scrie și învăța la fel, sau poate chiar mai bine, decât colegii ei. Oare câţi copii se chinuie să scrie şi să citească? Cui îi pasă de ei, cine îi descoperă? Cine-i trimite la medic? Potrivit statisticilor, unul din 2.000 de nou-născuţi poate dezvolta cataractă congenitală. Această afecțiune gravă, prezentă încă de la naştere, se manifestă prin opacifierea cristalinului- acea porţiune a ochiului din spatele irisului, care reflectă şi adaptează lumina. Distrugerea cristalinului duce, într-un timp foarte scurt, la orbire. Nu există altă soluţie de recăpătare a vederii decât prin operaţia de înlocuirea cristalinului afectat, cu unul artificial.

Dacă se intervine la timp, vederea poate fi recuperată

La copii, operația implică atenţie sporită şi cunoştinţe medicale temeinice. Ana Maria a beneficiat, înainte de operație, de toate investigațiile necesare pentru stabilirea unui diagnostic corect și pentru adaptarea dioptriilor pentru cristalinul artificial care urma să-i fie implantat. Oftalmologul Cristina Ghindea- medic şef la Clinica Cristal Vision din Piatra Neamț, a parcurs toate aceste etape preoperatorii pentru ca intervenția chirurgicală să fie un real succes, cu rezultate pozitive pentru tot restul vieții. “Ana Maria a venit la oftalmolog pentru că nu se mai descurca la școală, iar învățătoarea le-a atras atenția părinților că fetița nu are cum să învețe pentru că efectiv nu vede literele, nu vede cifrele, nu numai la tablă ci și să scrie. Această cataractă congenital apare, de obicei, la naștere. Și cu cât este diagnosticată mai repede, cu atât copilul are mai multe șanse să recupereze funcția vizuală și să ducă o viață aproape de normalitate. Cataracta congenitală nu are ca soluție decât intervenția chirurgicală, în care curăță cristalinul cataractal și se înlocuiește cu o proteză medicală perfect transparentă, cu dioptrii. Astăzi avem posibilitatea de a folosi aceste cristaline artificale multifocale încât fetița să vadă bine și la aproape și la distanță, și să nu trebuiască să poarte două perechi de ochelari”, a explicat dr. Cristina Ghindea. Vocea caldă, dar fermă a medicului îi oferă siguranţa de care are nevoie. Îşi aşează bărbia pe dispozitivul aparatului optic special pentru măsurarea dioptriilor şi a gradului de afectare oculară. Medicul stabileşte care sunt măsurile potrivite pentru ca fetiţa să poată vedea, atât pentru aproape, cât şi la depărtare.

Intervenţie de microchirurgie pe globul ocular!

Copila intră în sala de operații. Intervenția chirurgicală pentru redarea vederii micuței paciente a fost realizată în blocul operator al Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, sub anestezie generală. Pe tot parcursul operaţiei, medicul anestezist a monitorizat semnele vitale ale pacientei. Dr. Ghindea începe incizia de mare fineţe, iar după ce se asigură că ochiul este eliberat de partea nocivă, recurge la implantul de cristalin. Pupila este din nou neagră, nu mai este acoperită de acea peliculă albă care ducea spre orbire. Operație reușită!

Copilul vede bine pentru prima dată !

Fetiţa deschide ochii. Acelaşi copil, alt zâmbet. Copilul radiază de fericire, vede în fața ochilor o altă lume, plină de culoare şi forme. O vede pentru prima dată pe doamna doctor, cea care i-a redat lumina ochilor. Medicul verifică acuitatea vizuală obţinută după intervenţia chirurgicală. Mai întâi la panoul oftalmologic de control, apoi la aparatul optic.

